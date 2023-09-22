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Танки Leopard от Дании имеют значительные неисправности – министр обороны страны

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Танки Leopard от Дании имеют значительные неисправности – министр обороны страны

Танки Leopard 1A5/Фото иллюстративное / Фото: Википедия

Дания отправляет Украине такую технику в рамках сотрудничества с Германией и Нидерландами.

Некоторые из танков Leopard 1A5, переданные украинским военным Данией, имеют значительные неисправности. Их будут ремонтировать за границей.

Об этом сообщил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.

Как стало известно, 12 из 20 переданных украинским военным танкам испытывают серьезные или незначительные неисправности. Ремонтом техники занимаются украинские специалисты. Однако на следующей неделе их ремонт должны начать немецкие команды, поскольку у нашей страны еще нет обученных механиков для устранения таких дефектов.

Также отмечается, что Дания отправляет Украину такую технику в рамках сотрудничества с Германией и Нидерландами. За восстановление боевых машин отвечает ФРГ.

Напомним, что Дания планирует передать украинским военным 45 танков. Речь идет о 30 Leopard-1 и 15 Т-72.

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Дата публикации
Просмотры
648
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