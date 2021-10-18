На Волині за 4 дні знайшли бабусю, яка загубилась в чагарниках біля дому

Жінка не могла знайти дорогу додому
Виснажена, голодна, але жива. На Волині копи відшукали 78-річну жінку, яка зникла ще чотири дні тому.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Вона пішла з дому і до вечора так і не повернулася. Родичі та поліція її розшукували у селі та у лісах поблизу. Знайшли аж на четвертий день - у чагарниках недалеко від будинку жінки.
Копам вона пояснила, що заблукала і не могла знайти дороги додому.
Вихідними на Одещині поліцейські протягом двох годин розшукали зниклу дитину. Хлопчик був трохи наляканий, але не постраждав і не зазнав переохолодження.
А наступного дня стало відомо, що15 жовтня, українців на Афоні, відшукали. Заблукалих паломників правоохоронці виявили біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра.