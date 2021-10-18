На Волині за 4 дні знайшли бабусю, яка загубилась в чагарниках біля дому

На Волині за 4 дні знайшли бабусю, яка загубилась в чагарниках біля дому

Жінка не могла знайти дорогу додому

Виснажена, голодна, але жива. На Волині копи відшукали 78-річну жінку, яка зникла ще чотири дні тому.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Вона пішла з дому і до вечора так і не повернулася. Родичі та поліція її розшукували у селі та у лісах поблизу. Знайшли аж на четвертий день - у чагарниках недалеко від будинку жінки.

Копам вона пояснила, що заблукала і не могла знайти дороги додому.

Новини України: на Волині копи відшукали 78-річну жінку, яка зникла ще чотири дні тому

Вихідними на Одещині поліцейські протягом двох годин розшукали зниклу дитину. Хлопчик був трохи наляканий, але не постраждав і не зазнав переохолодження.

А наступного дня стало відомо, що15 жовтня, українців на Афоні, відшукали. Заблукалих паломників правоохоронці виявили біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра.

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