На Одещині поки мати займалася справами, дворічний син зник: де знайшли втікача

Малюка знайшли на відстані близько кілометра від оселі.
На Одещині поліцейські протягом двох годин розшукали зниклу дитину. Хлопчик був трохи наляканий, але не постраждав і не зазнав переохолодження.
Про це у четвер, 14 жовтня повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
Повідомлення про зникнення дворічного Валерчика надійшло до правоохоронних органів близько шістнадцятої години. Мати дитини пояснила: поки займалася справами, син зник.
"На пошуки дитини був задіяний особовий склад територіальних підрозділів поліції та рятувальників, долучилися до них і місцеві жителі, зокрема мисливці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошукова операція тривала протягом двох годин. Були оглянуті господарчі будівлі на території домоволодіння заявників, оскільки їхній будинок розташований впритул до лісового масиву, прочісували і його, намагаючись розшукати хлопчика до настання темряви.
Малюка знайшли на відстані близько кілометра від оселі.
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