На Одещині поки мати займалася справами, дворічний син зник: де знайшли втікача

На Одещині поки мати займалася справами, дворічний син зник: де знайшли втікача

Малюка знайшли на відстані близько кілометра від оселі.

На Одещині поліцейські протягом двох годин розшукали зниклу дитину. Хлопчик був трохи наляканий, але не постраждав і не зазнав переохолодження.

Про це у четвер, 14 жовтня повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Повідомлення про зникнення дворічного Валерчика надійшло до правоохоронних органів близько шістнадцятої години. Мати дитини пояснила: поки займалася справами, син зник.

"На пошуки дитини був задіяний особовий склад територіальних підрозділів поліції та рятувальників, долучилися до них і місцеві жителі, зокрема мисливці", - йдеться в повідомленні.

Департамент комунікації Нацполіції України

Зазначається, що пошукова операція тривала протягом двох годин. Були оглянуті господарчі будівлі на території домоволодіння заявників, оскільки їхній будинок розташований впритул до лісового масиву, прочісували і його, намагаючись розшукати хлопчика до настання темряви.

Малюка знайшли на відстані близько кілометра від оселі.

Нагадаємо:

На Прикарпатті загубився під час сходження на Говерлу 6-річний Олексій Стефанців. Хлопчик поблизу селища Ворохта відстав від групи та заблукав. Знайшли дитину через 30 годин.

на Говерлу 6-річний Олексій Стефанців. Хлопчик поблизу селища Ворохта відстав від групи та заблукав. Знайшли дитину через 30 годин. Також туристи з Києва, а це подружня пара з немовлям, заблукали у Карпатах - в Закарпатській області. Родину в горах застало гроза.

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