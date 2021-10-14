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На Одещині поки мати займалася справами, дворічний син зник: де знайшли втікача

На Одещині поки мати займалася справами, дворічний син зник: де знайшли втікача

Департамент комунікації Нацполіції України

Малюка знайшли на відстані близько кілометра від оселі.

На Одещині поліцейські протягом двох годин розшукали зниклу дитину. Хлопчик був трохи наляканий, але не постраждав і не зазнав переохолодження.

Про це у четвер, 14 жовтня повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Повідомлення про зникнення дворічного Валерчика надійшло до правоохоронних органів близько шістнадцятої години. Мати дитини пояснила: поки займалася справами, син зник.

"На пошуки дитини був задіяний особовий склад територіальних підрозділів поліції та рятувальників, долучилися до них і місцеві жителі, зокрема мисливці", - йдеться в повідомленні.

© Департамент комунікації Нацполіції України
Департамент комунікації Нацполіції України

Зазначається, що пошукова операція тривала протягом двох годин. Були оглянуті господарчі будівлі на території домоволодіння заявників, оскільки їхній будинок розташований впритул до лісового масиву, прочісували і його, намагаючись розшукати хлопчика до настання темряви.

Малюка знайшли на відстані близько кілометра від оселі. 

Нагадаємо:

  • На Прикарпатті загубився під час сходження на Говерлу 6-річний Олексій Стефанців. Хлопчик поблизу селища Ворохта відстав від групи та заблукав. Знайшли дитину через 30 годин. 
  • Також туристи з Києва, а це подружня пара з немовлям, заблукали у Карпатах - в Закарпатській області. Родину в горах застало гроза.

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