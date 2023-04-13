НАТО підтримає довгостроковий план вступу України до Альянсу - заступник генсека НАТО

Україна наполягає на отриманні чіткої дорожньої карти щодо вступу до Альянсу вже липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Проте одностайної підтримки серед країн-членів Альянсу поки що немає.

За останній рік союзники надали Україні безпрецедентну військову підтримку, щоб вона мала змогу себе захистити, на 65 млрд євро. І це продовжиться. НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. І Альянс підтримує украънський довгостроковий план євроатлантичної інтеграції.

Про це заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив на Першій конференції з безпеки в Чорному морі.

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"Те, що відбувається в Європі, також може статися в Азії. Те, що відбувається в Чорному морі, може статися завтра в Тихому океані - де завгодно, якщо ми не зробимо щось прямо зараз. Чорноморський регіон – це плацдарм для Росії, щоб спрямувати свою силу на Африку, на Близький Схід. Тому це стосується не лише Чорного моря. Чорноморський регіон є центром нарощування агресивності та дій Росії вже більше двох десятиліть", - зазначив Мірча Джоане.

Від 2014 року, за словами заступника генсека НАТО, блок збільшив свою присутність у регіоні. У країнах Балтії та Польщі розгорнуто чотири батальйонні групи, які планують збільшити до рівня бригад.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україну категорично не влаштує чергове підтвердження принципу відкритих дверей на саміті НАТО у Вільнюсі. За його словами, настав час зробити крок до цих дверей.

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