"Підготовка зроблена. Чекаємо" - експерт про можливий новий удар по Київщині

За різними оцінками росіяни накопичили десятки тисяч військових в Білорусі - експерт повідомив про можливий сценарій найближчого часу.

Напередодні холодів майже кожного дня з'являється низка новин, що з боку Білорусі, де зараз росіяни накопичують сили, можливий новий удар. Деякі військові припускають, що після настання морозів, по замерзлих болотах зможе проїхати військова техніка ворога.

Яким може бути удар і чого чекати взимку – про це ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Звідти вдарити можуть. Там є насичене бойове угруповання. За різними даними його чисельність складає від 13 тис. до 30-40 тис. Малоймовірно, що удар можливий в бік заходу України, тому що там ліси та болота і всього дві великі дороги. А Київщина – можливо. Чи підуть – цього не знає ніхто. Чи треба до цього готуватись? Підготовка зроблена. Чекаємо", - каже Петро Черник про те, що може очікувати Україну найближчим часом.

В той же час експерт додав, що думка про замерзлі болота - слушна: "Мороз нам буде не на користь, нам вигідна відносно тепла зима. Якщо погода буде не морозною, то війна перейде в артилерійські дуелі до тих пір, поки не замерзне грунт".

Вірогідність ядерного удару - висока

Разом з тим, Петро Черник заявив, що зараз зросла вірогідність ядерного удару. Нагадаємо, про останній кажуть, що він можливий по лінії фронту.

"Ядерна небезпека зросла. Зараз – найвища точка, коли може бути застосована ядерна зброя. На мій погляд, це може статись тільки тоді, коли Путін зрозуміє, що є перспектива його фізичної ліквідації. Але маю нагадати, що рішення на прийняття застосування ядерної зброї приймає п’ятеро людей. Кожен має свою частину відповідальності, свій ланцюжок і свої технологічні прилади".

Своєю чергою, Черник прокоментував припущення про те, що на Заході, начебто, можуть занадто пізно узнати про прийняте російське рішення нанести ядерний удар.

"Я не поділяю такої думки. Американці мають достатньо технічних та агентурних засобів, щоб зрозуміти, що рішення прийняте. Єдине, я не маю оптимізму в тому, що можливий превентивний удар", - резюмував Петро Черник.

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