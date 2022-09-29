Наступ на Україну з Білорусі: експерт повідомив, що Путін міг дотиснути Лукашенка

Через кілька днів після оголошення мобілізації в Росії Лукашенко поїхав у РФ на зустріч із Путіним. А ще через кілька днів самопроголошений білоруський президент приїхав в Абхазію - на ще одну невизнану територію.

Після оголошення мобілізації в РФ, тривожних повідомлень про наступ з Білорусі побільшало.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, про що саме могли домовитися Лукашенко із Путіним.

За словами експерта, є інформація, що білоруси почали активно готуватися, зокрема раптово оголосили перевірку "мобілізаційної готовності", що насторожує.

Іван Ступак вважає, що очільник Кремля міг "дотиснути" самопроголошеного президента Білорусі та домовитися про наступ на Україну.

"На зустрічі Путін міг натиснути на Лукашенка, аби той визнавав окуповані РФ території, а також вступав у війну. Тож Лукашенко міг поїхати до Абхазії саме з такою метою - показати, що визнає "легітимність" цього регіону. Якщо це так, то на черзі може бути і відвідування Криму, наприклад, Лукашенко приїде туди, аби щось відсвяткувати", - сказав він.

Експерт додав, що все більше повідомлень про те, що у Білорусі почали оновлення залізничної інфраструктури, особливо на кордоні з Україною. Там нібито готують розвантажувальні механізми.

"Є велика ймовірність того, що, можливо, звідти щось все ж таки треба чекати. Не виключено, що це може бути Волинський напрямок – для перерізання траси "Варшавка", і не виключено, що знову спробують взяти Київ силами "мобіків", - припустив Ступак.

Він зазначив, що окупанти можуть піти на Київ не для того, щоб захопити місто, а для того, щоб повторити історію з Харковом.

"Напасти з боку Білорусі можуть і для того, щоб змісити відтягнути частину українських сил з Півдня та зі Сходу на північні напрямки, і полегшити становище росіян там, де зараз активно тривають бойові дії. Знову ж таки, це можливо, це ми бачимо просто окремі повідомлення. Не факт, що це буде. Я думаю, що лукашенко до останнього буде петляти", - додав Ступак.

Нагадаємо, напередодні моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що Білорусь, ймовірно, готується до масштабного приймання військових ешелонів з Росії.

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