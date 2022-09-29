Наступление на Украину из Беларуси: эксперт сообщил, что Путин мог дожать Лукашенко

Через несколько дней после оглашения мобилизации в России Лукашенко уехал в РФ на встречу с Путиным. А еще через несколько дней самопровозглашенный белорусский президент приехал в Абхазию – на еще одну непризнанную территорию.

После объявления мобилизации в РФ, тревожных сообщений о наступлении из Беларуси стало больше.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, о чем именно могли договориться Лукашенко с Путиным.

По словам эксперта, есть информация, что белорусы начали активно готовиться, в частности внезапно объявили настораживающую проверку "мобилизационной готовности".

Иван Ступак считает, что глава Кремля мог "дожать" самопровозглашенного президента Беларуси и договориться о наступлении на Украину.

"На встрече Путин мог надавить на Лукашенко, чтобы тот признавал оккупированные РФ территории, а также вступал в войну. Поэтому Лукашенко мог поехать в Абхазию именно с такой целью – показать, что признает "легитимность" этого региона. Если это так, то на очереди" может быть и посещение Крыма, например, Лукашенко приедет туда, чтобы что-нибудь отпраздновать", — сказал он.

Эксперт добавил, что все больше сообщений о том, что в Беларуси началось обновление железнодорожной инфраструктуры, особенно на границе с Украиной. Там якобы готовят разгрузочные механизмы.

"Есть большая вероятность того, что, возможно, оттуда что-то надо ждать. Не исключено, что это может быть Волынское направление — для перерезания трассы "Варшавка", и не исключено, что снова попытаются взять Киев силами "мобиков", — допустил Ступак.

Он отметил, что оккупанты могут пойти на Киев не для того, чтобы захватить город, а для того, чтобы повторить историю с Харьковом.

"Напасти со стороны Беларуси могут и для того, чтобы смести оттянуть часть украинских сил с Юга и с Востока на северные направления, и облегчить положение россиян там, где сейчас активно продолжаются боевые действия. Опять же, возможно, это мы видим просто отдельные. сообщения. Не факт, что это будет. Я думаю, что лукашенко до последнего будет петлять", — добавил Ступак.

Напомним, накануне мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что Беларусь предположительно готовится к масштабному приему военных эшелонов из России.

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