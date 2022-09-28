Беларусь готовится принять эшелоны из России: Жданов очертил дальнейшие действия стран

Вполне возможно, что РФ, рассчитывая призвать к концу года 500 тыс. человек, захочет развернуть группировку войск в Беларуси.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Единственный вопрос: чем это количество мобилизованных будут вооружать? Вряд ли Беларуси хватит техники. А технику из воинских частей Лукашенко не отдаст ни при каких обстоятельствах. Это его безопасность. Его армия при нем – он сидит на троне. Армии не будет – он не будет сидеть. на троне. Я не исключаю, что Россия может начать отправку военнообязанных мобилизованных людей в Беларусь и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного наступления на Украину", — сказал Жданов.

Напомним, что в ВСУ рассказали, как распознать иранский дрон-камикадзе "Shahed-136".

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