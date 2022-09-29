Лукашенко готовится к войне: белорусский оппозиционер рассказал детали

Белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что Беларусь готовится к полномасштабной войне. В частности, Лукашенко намерен объявить мобилизацию и в своей стране.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился принять 120 тысяч российских вояков и готовит мобилизацию в Беларуси.

Об этом оппозиционер Павел Латушко сообщил в своем Твиттере со ссылкой на собственные источники.

"Лукашенко согласился развернуть 120 тысяч военных в течение ноября-февраля. Беларусь обязуется дополнительно поставить 100 тыс. мобилизованных. Лукашенко готовится к полномасштабной войне. Запад должен поставить ультиматум, от которого он не сможет отказаться", — написал Латушко.

В свою очередь, в Минобороны Беларуси, конечно, опровергает информацию о планах по мобилизации и заявляют, что повестки разносят якобы "из-за плановых мер".

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина следит за ситуацией в Беларуси, куда Россия перекидывает свои войска. По его словам, ВСУ готовы ко всему, однако "белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной".

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