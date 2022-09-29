Лукашенко готується до війни: білоруський опозиціонер розповів деталі

Білоруський опозиціонер Павло Латушка заявив, що Білорусь готується до повномасштабної війни. Зокрема, Лукашенко збирається оголосити мобілізацію і у своїй країні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився прийняти 120 тисяч російських вояків і готує мобілізацію у Білорусі.

Про це опозиціонер Павло Латушка повідомив у своєму Твітері з посиланням на власні джерела.

"Лукашенко погодився розгорнути 120 тисяч військових протягом листопада-лютого. Білорусь зобов'язується додатково поставити 100 тис. мобілізованих. Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має поставити ультиматум, від якого він не зможе відмовитися", - написав Латушка.

Своєю чергою, у Міноборони Білорусі, звісно, спростовує інформацію про плани з мобілізації та заявляють, що повістки розносять нібито "через планові заходи".

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна стежить за ситуацією в Білорусі, куди Росія перекидає свої війська. За його словами, ЗСУ готові до всього, проте "білоруси сильно не мотивовані воювати з Україною".

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