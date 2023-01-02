Рекордне тепло у Львові і цвітіння пролісків і сакур у Вінниці: аномальна погода тішить українців

Кліматичні сюрпризи проявились у різних куточках України, йдеться в ТСН.

У Львові напередодні зафіксували температурний рекорд за майже 90 років спостережень, коли першого січня було +12 градусів. І це ще не межа. За прогнозами, сьогодні ще на два градуси має потеплішало. Нема снігу, сонце гріє, пташки співають, зимових курток та пальто ніхто не вдягає. А ще львів'яни відчиняють вікна у помешканнях, настільки всередині тепло. “Назло москалям і Україні на руку. Зараз опалення вимкнене, вікно можна відчинити, сонечко світить, чудово”, - кажуть люди.

А ще потепління зменшує навантаження на енергосистему, кажуть фахівці. Адже споживачі вимикають індивідуальні котли опалення і не користуються електрообігрівачами. Завдяки такій економії напередодні у регіоні не вимикали світло взагалі. “Коли трішки температура підвищується, відповідно споживання зменшується, ми конкретних цифр не можемо назвати, але є така тенденція. От зараз плюсова температура, вимкнемо обігрівач, котел, це допоможе. Можливо, повністю дозволить обійтися без відключень, але точно їх зменшить”, - кажуть у місцевому обленерго.

Залякати лютою зимою українців в росіян не вийшло, кажуть львів’яни, сама природа наче допомагає Україні.

У Вінниці плюс десять, а подекуди на сонці позначка сягає тринадцяти градусів тепла.

Аномально тепла погода дає можливість людям економити на опаленні, в кого воно індивідуальне, котли у квартирах взагалі вимикають. Проте централізоване опалення комунальники не вимикають, бо хто знає наскільки затримається тепло надворі.

“Якщо така погода протримається хоча б місяць, тоді нам вдасться суттєво зменшити споживання газу для виробництва теплової енергії та проаналізувати на скільки. Поки цих кількох днів мало, суттєво на основі зменшення споживання воно не впливає”, - запевняє речниця підприємства "Вінницяміськтеплоенерго" Алла Корчева.

На вулицях почала зеленіти трава, містяни діляться світлинами з пролісками і зеленим барвінком у лісі. Подекуди на сакурах почали розпускатися квіти.

Синоптики радять на повну насолоджуватися теплом, бо вже завтра температура почне знижуватись.

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Не заздрість усім у Одесі п’ятнадцять градусів тепла, а в сусідньому Ізмаїлі, наприклад, і всі плюс сімнадцять. Погода майже безвітряна, тож відчуття, що прийшла весна. І звісно- одесити потяглися до моря. Гуляють на узбережжі за будь-якої погоди, але зараз набережна та пляжі повні людей. Вже важко запаркувати авто, таке буває в розпал курортного сезону.

Теплі зимові дні насправді не дивина для Одеси. Утім, цьогоріч – за прогнозами – середня температура січня все одно перевищить щорічну аж на три з половиною градуси.

Потеплінням скористалися любителі зануритися в море. Хоч через мінну небезпеку діє заборона на купання, декого це не зупиняє. Це дуже небезпечно, якраз напередодні на Одещині на берег винесло чергову російську міну.

Фахівці кажуть, тепла середина зими для України вже майже норма, і аж ніяк не аномалія. Твердять, попереду ще будуть і сніг, і морози, але принаймні на півдні країни це буде короткочасне похолодання. “Якщо брати останні десять-дванадцять років, то це є якоюсь нормою. Дійсно це вже така тепла європейська зима, які б не були там вторгнення холодного повітря, ми все одно здужаємо і будемо жити, країна буде жити”, - зазначають екологи.

Нинішнє потепління в Одесі триватиме приблизно тиждень. За прогнозами сьомого січня стопвчики термометрів підуть вниз, але не критично.

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