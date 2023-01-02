У Херсоні росіяни обстріляли лікарню, де рятували дітей після попередніх обстрілів

У Херсоні вдарили по обласній дитячій лікарні саме в той момент, коли там перебувало 38 медиків і 14 дітей - зокрема 6-денний малюк на штучній вентиляції легень та прооперований 13-річний хлопчик, якого поранило кількома годинами раніше. Він був уже в реанімаційному відділенні, коли вибуховою хвилею від чергового вибуху на його ліжко вилетіло скло, йдеться в ТСН.

13-річного Ярослава перевозять до Миколаєва з пошкодженою ногою. Він з селища Наддніпрянське неподалік Херсона. Його мама ніяк не оговталась, російський боєприпас поранив двох її дітей. “Це все несподівано, приліт, уламки і в мене дитина була на асфальті. У Олі ніжка, але у неї наскрізне”, - розповідає мама.

Напередодні хлопчика прооперували в Херсоні, поклали до реанімації, а вже за кілька годин по лікарні прилетіли реактивні снаряди. “Тут було дуже багато скла, витягують уламки, у дитини вдруге намагалися забрати життя”, - показують лікарі, де саме був Ярослав.

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Залишки вікна вже поприбирали, приміщенням гуляє вітер, хоча у сусідній палаті вікно вже забили. Тут пацієнт, у якого ще навіть імені немає - хлопчик, півтора кілограма, він на апараті штучної вентиляції. Вибухову хвилю він відчув в новорічну ніч, рівно опівночі, коли наступав сьомий день його життя.

Його лікар Станіслав Васильович насправді анестезіолог, але коли по обласній дитячій лікарні прилетіли 7 реактивних ракет, довелося стати ще й пожежним. “Співробітники відром носили воду і пробували загасити пожежу, яка була тут”, - розповідає директорка лікарі Інна Холодняк.

Повигорало в палатах для новонароджених і в адміністративних кабінетах, по всій дитячій лікарні дзенькотить побите скло. У “грудному” відділення пошкоджені двері. “Це відділення на 25 ліжечок і тут бокси мама-дитинка. Ми дуже турбувалися про це відділення. Частина снаряда і вирвані батареї, тому тут був потоп”, - показують медики.

Загалом у Херсоні пошкоджено 14 медзакладів, зокрема тутешній пологовий - історична будівля простояла понад сто років, херсонський кардіоцентр теж пошкоджений і теж історична будівля - будинок Сербінова - один з найяскравіших представників стилю модерн у Херсоні, побудований у 1909 році.

Олег Мазуряк, керівник кардіодиспансеру говорить, один дощ і кардіодиспансер залиє водою. Про свою поранену лікарню, в якій працює майже 35 років, хоче кричати на весь світ. “Розкажіть людям у світі, що вони роблять, наволочі, розкажіть, що роблять”, - плаче чоловік.

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