Росія – держава-спонсорка тероризму: чи ухвалять США це рішення і що це означає

Саме цими словами спікерки Палати представників Ненсі Пелосі в розмові з держсекретарем Ентоні Блінкеном починалася стаття Politico тиждень тому.

Там йшлося, що право визнавати країну спонсоркою тероризму Конгрес надає державному секретареві. Проте Білий дім вже не перший місяць жодним чином це не коментує. Саме тому в лавах обох партій Конгресу з’являється все більше ініціатив щодо визнання Росії країною-спонсоркою тероризму власне самими законодавцями, минаючи таким чином необхідність ухвалення цього рішення Держдепом.

Тертя між Білим домом і Конгресом посилилося у середу, 27 липня, коли Сенат, як пише The New York Times, одноголосно схвалив незобов’язальну резолюцію, яка закликає Блінкена все ж визнати Росію країною-спонсоркою тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, "які призвели до незліченної кількості смертей невинних чоловіків, жінок та дітей".

"Якщо це не тероризм, тоді я не знаю, що це є". Це були слова сенатора-демократа Річарда Блюменталя, який разом із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом на початку липня були із візитом до Києва. Саме ці сенатори є авторами резолюції про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму.

Очікується, що невдовзі її схвалить і Палата представників, що спричинить ще більший тиск законодавців на адміністрацію Байдена. Серед країн-спонсорок тероризму – Куба, Північна Корея, Іран та Сирія. І зі всіма цими країнами Росія підтримує тісні відносини, продаючи їм зброю, підтримуючи їхні режими та беручи участь у масових вбивствах мирного населення.

Ветеран бойових дій у В’єтнамі Джим Джонс у своїй статті для The Hill пише, що терористичний шлях Путіна почався із жорсткої війни в Чечні. Потім була Сирія з тотальними бомбардуваннями та використанням хімічної зброї. Паралельно з цим путінський режим не цурався труїти та вбивати своїх опонентів у країнах Заходу.

Апогеєм терористичної діяльності Москви, здавалося, мав стати теракт у липні 2014 року, коли російські війська в небі над Донбасом збили пасажирський Boeing рейсу MH17. Проте цього міжнародній спільноті виявилося замало, щоб оголосити Росію міжнародним терористом. Зараз у повномасштабній війні проти України Кремль демонструє своє терористичне обличчя у всій красі.

У статті про подальші сценарії розвитку цієї війни ТСН.ua вже писав, що Росія розгорнула проти України тактику справжнього ракетного терору. Удари про центрах українських міст, цивільних об’єктах, використання заборонених касетних боєприпасів та фосфорних бомб, звірства в Бучі та інших українських містах і містечках – все це підпадає під міжнародне визначення тероризму. Ба більше, фільтраційні табори, примусова депортація та навмисні вбивства українців – все це підпадає ще й під визначення геноциду. Відповідна резолюція, до речі, вже також з’явилася у Сенаті.

І як пише Джим Джонс, Росія не має уникнути покарання лише тому, що має величезні запаси нафти і ядерний арсенал.

Американські ЗМІ впевнені: якщо після Сенату аналогічну резолюцію підтримає й Палата представників, у держсекретаря Ентоні Блінкена, який разом з очільником Пентагона Ллойдом Остіном є прихильником більш жорстких засобів покарання Росії, не залишиться іншого вибору, ніж стати на бік законодавців.

Тож якщо Росію визнають країною-спонсоркою тероризму, що далі? Тут думки західних аналітиків розходяться. Одні вважають, що не варто очікувати карколомних наслідків, адже всі можливі жорсткі санкції проти Росії вже й так запроваджені.

І частка правди в цьому є. На сайті Держдепу мовиться, що обмеження на країну, яку США визнали спонсоркою тероризму, накладаються за трьома законами, що обмежують: іноземну допомогу США; експорт і продаж оборонної продукції; контроль над експортом товарів подвійного призначення (що використовуються в ОПК); різні фінансові та інші обмеження, враховуючи треті країни, які торгують із країною-терористкою.

Загалом всі ці обмеження і так застосовані щодо Росії. Крім останнього, що стане найбільш убивчим для Росії. Річ у тім, що після визнання Росії країною-спонсоркою тероризму США отримають право санкціонувати треті країни за торгівлю та фінансові операції з Росією. Проте ми знаємо прецедент Ірану, який перебуває серед країн-спонсорок тероризму, що жодним чином не заважає Китаю, наприклад, купувати іранську нафту з великим дисконтом. Те саме вже зараз відбувається і з російською нафтою.

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Проте у статті Forbes йдеться про ще один дуже цікавий факт. Експерти, думки яких наводяться у статті, пояснюють, що після визнання Росії країною-спонсоркою тероризму вона втратить будь-який імунітету відповідно до Закону США про імунітет іноземних суверенів. Це призведе до численних позовів проти Росії не просто щодо отримання компенсацій збитків, а й штрафних санкцій.

Тобто це дасть можливість американцям, які постраждали від війни в Україні, подавати цивільні позови проти російського уряду в судах США. І кількість таких судових рішень, на думку експертів, буде майже нескінченною, що зробить неможливими фінансові операції за межами Росії на десятиліття вперед.