Шуби та чобітки: у скільки обійдеться оновлення гардеробу для домашніх улюбленців

Шуби та чобітки: у скільки обійдеться оновлення гардеробу для домашніх улюбленців

Ветлікарі підтверджують: одягати песиків - не примха, а необхідність.

Ночі стають все холоднішими. Подекуди - стовпчики термометрів уже сьогодні покажуть лише +1. Щоправда, удень погода ще радуватиме осіннім теплом. Проте, бабине літо триватиме не так довго, як нам би хотілося. Тож власники домашніх тварин уже активно утеплюють своїх собак. Купують їм кофтинки, шуби та навіть чобітки. Скільки коштуватиме оновлення гардеробу, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 28 вересня.

Наприклад, однорічний Максик - справжній модник. Щойно надворі захолодало - за поріг без одягу - ані лапою. Щоб не надуло голову - навіть шапку носить.

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Ветлікарі підтверджують: одягати песиків - не примха, а необхідність. І найперше - хвостих декоративних порід - йорків, чихуахуа, китайських чубатих та левреток. Утеплювати їх потрібно, щойно стовпчики термометрів опустяться до 10 градусів за Цельсієм. Інакше - можуть і захворіти. А як геть холодно і засніжить, то краще і чобітки придбати.

Приміром, власниця магазину каже: з погіршенням погоди - чотирилапих клієнтів у неї значно побільшало. Луки для улюбленців обходяться приблизно у тисячу гривень кожен.

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