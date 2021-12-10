"Словами ми вже "наїлися": Зеленський прокоментував підтримку України США

Зеленський заявив, що США зацікавлені в підтримці України.

США роблять зараз багато задля підтримки України в протистоянні з Росією.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "1+1" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Проблема не тільки залучити США, бо у них своя держава, багато питань та викликів. Україна - це не єдина держава у світі. Але для мене було важливим зацікавлення. Бо слів підтримки вже нам вистачає і подяки також - ми вже цього наїлися. Потрібна велика роль США, їх зацікавленість. І мене здається, що вона є сьогодні", - сказав Зеленський.

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