Зеленський не виключає референдуму щодо окупованих територій

Президент України запевнив, що буде радитися із суспільством за умови складних викликів для держави.

Президент України Володимир Зеленський не виключає проведення референдуму щодо Донбасу чи Криму, але питання не буде стояти виключно про статус окупованих територій.

Про це глава держави повідомив в ексклюзивному інтерв’ю ведучій Наталії Мосейчук на каналі "1+1".

За його словами, такий референдум може бути проведений, якщо нашій державі інша країна буде пропонувати певні умови.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, щодо Криму, в цілому щодо припинення війни. Таке може бути, якщо хтось, якась країна буде нам пропонувати ті чи інші умови. На сьогодні цього немає точно", - сказав Володимир Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що у нього не буде жодних секретів від українського суспільства, якщо така ситуація виникатиме.

“Якщо буде такий складний виклик — точно буду радитися з нашим суспільством”, - запевнив президент.

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