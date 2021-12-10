Кому пощастить вихідними – 11-12 грудня

Нинішні вихідні – 11 та 12 грудня – пов'язані один з одним, як причина та наслідок.

Все, що буде зроблено – чи не зроблено – у перший день, обов'язково позначиться як на тому, як мине другий день, так і на житті загалом. Кому пощастить у такі доленосні дні?

Субота, 11 грудня, день внутрішньої трансформації, яка дозволяє переоцінити цінності, визнати скоєні раніше помилки – як професійні, так і особисті – і зробити з них висновки: це дозволить найближчим часом розпочати життя з чистого аркуша. Чим скрупульозніше буде проведена робота над собою, тим краще, і тоді неділю, 12 грудня, вдасться пережити значно легше, ніж тим, хто її взагалі не зробить. Цього дня всім заправлятиме негативна космічна енергія, яка не найкращим чином позначається на всьому – від настрою, який псується начебто сам собою, незалежно від того, як складаються обставини, до життєвих ситуацій, що бачаться під негативним кутом зору. Хоча насправді катастрофічними і є.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, як знаку впертому і запальному, настав час миритися з людьми, яких вони встигли образити в попередній життєвий період, тим більше, що в списках тих, кого вони зачепили, перебувають і їхні друзі. Виходити з ними на зв'язок можна – і потрібно – саме цими днями, вони будуть готові до налагодження стосунків та охоче підуть назустріч. А згодом, уже через кілька тижнів, у будь-якій ситуації, в якій представникам знака може знадобитися допомога, всі, з ким вони – на превелике задоволення – помиряться, нададуть їм максимальну допомогу та сприяння.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам необхідно бути готовими до зустрічі з людиною з минулого, з якою їх колись пов'язували романтичні стосунки. Цілком можливо, що ні з одного, ні з іншого боку, почуття ще не згасли, тому можна спробувати почати все з тієї точки, на якій їм колись довелося зупинитися. Звичайно, всім відомо, що двічі увійти в ту саму річку неможливо, але чому б не спробувати, якщо доля дає другий шанс. Велика ймовірність того, що складуться обставини, необхідні для щасливого продовження історії кохання.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям – втім, як і решті знаків зодіакального кола – сьогодні не варто вільно поводитися з грошима. Насамперед, це стосується шопінгу, під час якого вони можу не встояти і придбати велику, але, на жаль, непотрібну річ, яка стане не більше ніж даремно витраченими грошима. А ось що можна – і потрібно – робити представникам знака, це купити лотерейний квиток: велика ймовірність того, що він виявиться виграшним. Навіть якщо він принесе невелику грошову суму, задоволення її отримання неможливо буде переоцінити.

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