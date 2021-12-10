Кому повезет в выходные 11-12 декабря

Нынешние выходные – 11 и 12 декабря – связаны друг с другом, как причина и следствие.

Все, что будет сделано – или не сделано – в первый день, обязательно отразится как на том, как пройдет второй день, так и на жизни в целом. Кому повезет в такие судьбоносные дни?

Суббота, 11 декабря, – день внутренней трансформации, которая позволяет переоценить ценности, признать совершенные ранее ошибки – как профессиональные, так и личные – и сделать из них выводы: это позволит в ближайшее время начать жизнь с чистого листа. Чем дотошнее будет проведена работа над собой, тем лучше, и тогда воскресенье, 12 декабря, удастся пережить куда легче, чем тем, кто ее вообще не сделает. В этот день всем заправлять будет негативная космическая энергию, которая не лучшим образом сказывается на всем – от настроения, которое портится как будто бы само по себе, независимо от того, как складываются обстоятельства, до жизненных ситуаций, которые видятся под негативным углом зрения, хотя на самом деле катастрофическими и не являются.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, как знаку упрямому и вспыльчивому, пришла пора мириться с людьми, которых они успели обидеть в предыдущий жизненный период, тем более что в списках тех, кого они задели, находится и их друзья. Выходить с ними на связь можно – и нужно – именно в эти дни, они будут готовы к налаживанию отношений и охотно пойдут навстречу. А впоследствии, уже через пару недель, в любой ситуации, в которой представителям знака может понадобиться помощь, все, с кем они – к великому своему удовольствие – помирятся, окажут им максимальную помощь и содействие.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам необходимо быть готовыми к встрече с человеком из прошлого, с которым их когда-то связывали романтические отношения. Вполне возможно, что ни с одной, ни с другой стороны чувства еще не угасли, поэтому можно попытаться начать все с той точки, на которой им когда-то пришлось остановиться. Конечно, всем известно, что два раза войти в одну и ту же реку невозможно, но почему бы не попробовать, коль скоро судьба дает второй шанс. Велика вероятность того, что сложатся обстоятельства, необходимые для счастливого продолжения истории любви.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям – впрочем, как и всем остальным знака зодиакального круга – сегодня не стоит вольно обращаться с деньгами. Прежде всего это касается шопинга, во время которого они могу не устоять и приобрести крупную, но, увы, ненужную вещь, которая станет не более чем потраченными напрасно деньгами. А вот что можно – и нужно – делать представителям знака, это купить лотерейный билет: велика вероятность того, что он окажется выигрышным. Даже если он принесет небольшую денежную сумму, удовольствие от ее получения невозможно будет переоценить.

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