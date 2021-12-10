Зеленский не исключает референдума по оккупированным территориям

Президент Украины заверил, что будет советоваться с обществом при условии сложных вызовов для государства.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведения референдума по Донбассу или Крыму, но вопрос не будет стоять исключительно о статусе оккупированных территорий.

Об этом глава государства сообщил в эксклюзивном интервью ведущей Наталье Мосейчук на канале "1+1".

По его словам, такой референдум может быть проведен, если нашему государству другая страна будет предлагать определенные условия.

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это может быть по Донбассу, по Крыму, в целом по прекращению войны. Такое может быть, если кто-то, какая-то страна будет нам предлагать те или иные условия. На сегодняшний день этого нет точно", — сказал Владимир Зеленский.

В то же время, глава государства отметил, что у него не будет никаких секретов от украинского общества, если такая ситуация будет возникать.

"Если будет такой сложный вызов, точно буду советоваться с нашим обществом", — заверил президент.

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