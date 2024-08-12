У багатоповерхівці Києва обірвався ліфт: що відомо

У Києві у житловому будинку впав ліфт. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Срібнокільська - підйомник начебто впав з 28 поверху.

У поліції Києва ТСН.ua підтвердили факт падіння ліфта у будинку на Срібнокільській.

"У результаті події ніхто з людей не постраждав. Причини падіння з'ясовують фахівці",- повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці встановлюють причини падіння підйомника / Фото: Фото з соціальних мереж

Поки невідомо, чому саме впав ліфт і чим саме він був перевантаженний. У ДСНС Києва нам розповіли, що до ліквідації наслідків падіння ліфта їх не залучали.

У Києві впав ліфт / Фото: Фото з соціальних мереж

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА додають, що унаслідок падіння ліфта ніхто з людей не постраждав. А фахівці Держохоронпраці будуть встановлювати причини падіння ліфта.

Місце падіння ліфта / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у Києві дитина ледь не загинула у ліфті багатоповерхівки.

Читайте також: