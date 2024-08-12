У багатоповерхівці Києва обірвався ліфт: що відомо

Фахівці мають встановити причину падіння.
У Києві у житловому будинку впав ліфт. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Срібнокільська - підйомник начебто впав з 28 поверху.
У поліції Києва ТСН.ua підтвердили факт падіння ліфта у будинку на Срібнокільській.
"У результаті події ніхто з людей не постраждав. Причини падіння з'ясовують фахівці",- повідомили у поліції Києва.
Поки невідомо, чому саме впав ліфт і чим саме він був перевантаженний. У ДСНС Києва нам розповіли, що до ліквідації наслідків падіння ліфта їх не залучали.
У Департаменті муніципальної безпеки КМДА додають, що унаслідок падіння ліфта ніхто з людей не постраждав. А фахівці Держохоронпраці будуть встановлювати причини падіння ліфта.
Нагадаємо, у Києві дитина ледь не загинула у ліфті багатоповерхівки.
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