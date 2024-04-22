У Києві – нові проблеми з метро, під загрозою кілька станцій: що відомо

ТСН.ua розбирався, чи закриють на ремонт станції метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" у Києві.

Мінус дві станції метро? У Києві під загрозою – знову кілька станцій. Причина – ремонтні роботи. Про які станції йдеться, коли планують завершити ремонт та які позитивні зміни відбулися у житті столичної підземки, йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Знову ремонт метро?

Дві станції метро в Києві нібито захотіли закрити на ремонт. Станції "Почайна" і "Тараса Шевченка" на "синій" лінії Київського метрополітену готуються до закриття на ремонт, під питанням ще одна – "Поштова площа". Так у коментарі виданню "Комерсант український" повідомило джерело у Київській міській державній адміністрації.

"Їх потрібно ремонтувати не через зношеність і відповідно, необхідність планового технічного ремонту, але й через тріщини та просочування вологи. Грунтові води, опади, а в результаті руйнація – це проблеми насправді не лише цих двох станцій. Проблеми ті ж, що й у станцій метро на Теремках, але поки що меншого масштабу", – зазначав співрозмовник видання.

Ба більше, за словами співрозмовника, закриття "Почайної" та "Тараса Шевченка" є неминучим, а от питання щодо "Поштової площі" поки що розглядається на рівні експертного обговорення.

У самому Київському метрополітені також підтверджують, що станції "синьої" гілки справді входять до переліку обʼєктів, які готують до планового ремонту. Щоправда, не називають точних дат, коли станції буде закрито і скільки триватиме цей ремонт.

Про те, що на ділянці між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" просідає тунель та вони потребують ремонту говорили і раніше у КМДА. Однак, повідомлялось, що ці станції можуть закрити на частковий ремонт, але саме метро для людей закривати не будуть. Роботи планують виконати влітку 2024 року.

Закривати метро не будуть

Таку інформацію підтвердили і у понеділок 22 квітня 2024 року в КМДА. Капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" наразі не планують.

"Станції метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю. Наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги. "Київський метрополітен" завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро", – йшлося в повідомленні.

Проблемна столична підземка

Однак, загалом 15 станцій київської підземки таки мають проблеми, а особливо станція "Героїв Дніпра". Таку гучну заяву зробив голова Спілки комунальних споживачів України Олег Попенко в проєкті "Каштан. Інтервʼю". Експерт б’є на сполох, і каже, що ще півроку і чергову станцію метро можуть закрити.

Нагадаємо, що 8 грудня 2023 року сталася аварія на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" через розгерметизацію тунелю та появу тріщин в стінах. Це загрожувало життю пасажирів. Підземні води пошкодили захисні споруди тунелів і почали заповнювати столичну підземку. Відрізок метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" почав перетворюватися на справжню річку.

Зрештою, між цими станціями рух зупинили, а їх закрили на ремонт, через що у столиці утворився справжній колапс.

"Покрутило" не тільки метро

Однак, біда приходить не сама. Величезні тріщини в асфальті, вирви у землі та деформовані будівлі – таку жахливу картину можна було побачити неподалік колишнього Деміївського ринку. Просто над відрізком "синьої" гілки столичного метро, що закрили на ремонт.

У КМДА відразу спростували, що така ситуація виникла через аварійне закриття підземки. Мовляв, просідання ґрунту поблизу станції метро Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки.

Зараз справою столичної підземки займається Київська міська прокуратура. Ремонт станцій метро "Либідська" і "Деміївська" обійдеться у майже 400 млн грн. Про це київський міський голова заявив на пресконференції ще у березні 2024-го. А також додав, що ремонтні роботи планують закінчити до кінця літа 2024 року.

Додамо, що перші тріщини у тунелі на ділянці Деміївська – Либідська виникли ще у 2011 році, через три місяці після його відкриття. Через порушення герметичності туди стала просочуватися вода.

Наразі роботи на закритій ділянці "синьої" гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Вже влітку рух поїздів на шести станціях мають відновити. Про це повідомляв мер Києва Віталій Кличко.

"Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Тому рух поїздів маємо відновити вже влітку. При ремонті ділянки метро, людям, які змушені робити пересадку, повертають на транспортну картку кошти за проїзд в наземному транспорті. Тож містяни не переплачують за проїзд, адже фактично сплачують лише один раз", – запевнив Кличко.

Хороші новини

Але столична підземка має і позитивні зміни. На "зеленій" лінії метро почав курсувати другий потяг із вагонів метро, які Київ отримав від Варшави. Мер столиці Віталій Кличко оглянув потяг і проїхався в ньому київською підземкою. Експлуатацію першого такого потяга почали на цій гілці в листопаді 2023 року. Загалом минулого року в якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро.

Також нещодавно на станції метро "Площа українських героїв" встановили перший комплект літер. Раніше ця станція була перейменована. Про це повідомила КМДА. До речі, назва станції "Площа Українських Героїв" є найдовшою в київському метрополітені.

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У КИЄВІ НОВІ ПРОБЛЕМИ В МЕТРО! ПІД ЗАГРОЗОЮ - КІЛЬКА СТАНЦІЙ!