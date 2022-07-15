У Макарові відкрили третє на Київщині модульне містечко

Третє модульне містечко відкрили на Київщині. Після Бучі та Бородянки тимчасове житло звели в Макарові. Воно розраховане на 350 людей. Містечка передають західні партнери. Вже незабаром ще одне планують відкрити в Ірпені та Гостомелі.

Оксана Анатоліївна показує те, що лишилося від їхньої квартири в Макарові. Одна секція багатоквартирного будинку цілком вигоріла. Сходові марші зруйновані.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Родина виїхала з Макарова 6 березня. За кілька днів будинок обстріляли. Оксана Анатоліївна – директорка місцевого ліцею – до містечка повернулася у квітні. І відтоді усією родиною живуть просто в навчальному закладі.

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Сьогодні в Макарові відкрили модульне містечко. Допомога від уряду Польщі. Інспектує житло міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Тут 88 кімнат. Кухні з їдальнею, душові кабіни. Тепла вода від бойлера. Батареї на холодну пору року. Міністр наголошує, що це модульне містечку передають у користування на 12 місяців.

"За один рік громада разом із державою мають відбудувати те житло, яке було зруйноване внаслідок війни", – сказав Чернишов.

Своє житло на найближчий рік роздивляється й Оксана Анатоліївна. На правах першої жительки обирає собі номер кімнати – 13-та!

"Тринадцяту – тому що в мене двоє дітей, і обидва вони народжені 13-го числа", – пояснила пані Оксана.

У кожній кімнаті є речі першої необхідності. Зубні щітки, паста, рушники, пральний порошок, ковдри, матраци, постільна білизна.

"Перші враження – чесно кажучи, не можна так казати, але гадав, що буде гірше. Але, як то кажуть, вміють робити", – розповів студент Максим Костюк.

Це модульне містечко розраховане на 352 людини. Наразі заселяються менше 100 людей. Проживання цілком безкоштовне, не треба сплачувати навіть комірне.

"Люди втратили все майно. Люди втратили будинки, квартири, ми повинні їм дати хоча б надію", – сказав очільник Макарівської ОТГ Вадим Токар.

Модульне містечко в Макарові – восьме по всій країні. До кінця року планують відкрити ще 15.

У Макарові облаштували третє на Київщині модульне містечко

Нагадаємо, 14 липня у Львівській області відкрили модульне містечко для вимушених переселенців зі сходу України.

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