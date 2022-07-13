Допомога від уряду Польщі: на Чернігівщині влаштовують модульне містечко

В Чернігівській області для місцевих мешканців, які постраждали від “руського міра”, облаштовують модульне містечко.

На Чернігівщині для місцевих мешканців облаштовують модульне містечко. Розташовано воно в селі Новоселівка.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Разом із міністрами сьогодні оглянули перші встановлені 180 будиночків. Це допомога від Уряду Польщі, за яку ми дуже вдячні нашим польським друзям. Також закінчується монтаж другого модульного містечка, за тиждень очікуємо на встановлення нових моноблоків для третього. Ці три модульних містечка зможуть прийняти людей, які залишилися без житла, з Чернігова та околиць”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні перед навчальним роком облаштовують сховища в учбових закладах.

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