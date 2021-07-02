У Рівному жінка провалилась у каналізацію і просиділа там цілу ніч

У Рівному жінка провалилась у каналізацію і просиділа там цілу ніч

Швидкою звільнену полонянку доправили до лікарні.

У Рівному жінка сіла на бетонну брилу і впала у каналізаційний люк. Внизу серед непотребу жінка просиділа цілу ніч.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Сама вибратися потерпіла не змогла, адже завглибшки каналізаційний колодязь два метри. Лише вранці перехожі почули її крики і викликали рятувальників.

Один із них спустився до потерпілої в каналізацію, підняв жінку, а рятувальники підхопили її зверху. Швидкою звільнену полонянку доправили до лікарні. Її стан медики поки не коментують.

Нагадаємо, що минулого місяця у місті Дніпро на одній із вулиць до відчиненого каналізаційного колодязя впав 6-річний хлопчик. Вивільняли з пастки малюка надзвичайники.

Новини України: у Рівному жінка впала у каналізаційний люк і просиділа там цілу ніч

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