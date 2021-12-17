Україна вже підписала контракти на постачання вакцин проти COVID для третього щеплення - Ляшко

Україна вже підписала контракти на постачання вакцин проти COVID для третього щеплення - Ляшко

Очільник МОЗ нагадав, що мета вакцинувати 70% дорослих українців ще не досягнута.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що Україна готова до бустерної дози вакцини, але її проведення ще не на часі.

Про це він заявив 17 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на “1+1” .

Очільник МОЗ нагадав, що бустерна доза вакцини захищає конкретну людину додатково. Саме тому з понеділка, 13 грудня, було дозволено додаткову дозу для “імуноскомпроментованих людей”, тобто людей зі зниженим імунітетом.

Також читайте У МОЗ розповіли, коли третя доза вакцини від COVID може стати обов'язковою в Україні “Ми хочемо захистити всіх людей - хоча б 70%. Сьогодні у нас вакцинованих дорослих людей (старших 18 років) 40%. Наша мета — 70%”, - нагадав Віктор Ляшко. Однак, він запевнив, що бустерна доза для всіх українців обов’язково буде.

“Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові. Ми законтрактували вакцину Pfizer на наступний рік 25 млн доз, на 2023 рік - ще 25 млн доз”, - підкреслив міністр.

Україна готова до бустерної дози вакцини від коронавірусу – Ляшко

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу лише для певних груп людей.

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