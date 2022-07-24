Умови змінились: як з України вивести тварину за кордон

Вимоги до виїзду тварин після початку повномасштабного вторгнення в багатьох країнах були спрощені. Чотирилапих випускали без жодного документа.

А вакцинувати та чипувати могли просто на кордоні. Але тепер спрощений режим уже скасували. І щоб тварину можна було вивезти з України, підготовку до цього слід розпочати за місяць або й навіть за чотири.

Що потрібно зробити, щоби тварина могла перетнути кордон, дізнавалась ТСН.

Як українці з тваринами тікали за кордон на початку війни

Пані Ольга у березні забрала з собою до Польщі трьох лабрадорів. У дорогу разом із донькою вони взяли мінімум речей. Але собак навіть не думали залишати вдома.

"Сісти в потяг був найскладніший момент в усій поїздці", - згадує Ольга.

Це був початок березня. Натовпи людей. Масова евакуація на захід України. У потязі сидячих місць не було. Та й стоячих на той момент уже була зайнята половина.

"У поїзді нам зразу з порогу одна жінка сказала: ви б ще крокодила з собою взяли, на що я відповіла: якби в мене був крокодил, я б його не залишила", - згадує жінка.

Дорога до Львова зайняла майже 11 годин без зупинок. А потім іще 4 години вони пішки переходили через кордон. Уже там у них не запитали про жодні документи.

"Люди бачили, що це наші власні собаки і ми тікаємо від війни. але в нас документи всі були в наявності, просто їх ніхто не дивився ні з українського боку, ні з польського", - каже Ольга.

Спрощені вимоги для вивезення тварин за кордон скасували - нові правила

Які документи потрібні зараз, щоб вивезти тварину

Після початку великої війни країни Євросоюзу запровадили для українців спрощений режим перетину кордону. Дотримання жодного з необхідних до того пунктів - не вимагали. А чипували та щеплювали просто на кордоні. Нині ж усі вимоги знову набули сили.

І тепер, щоб тварину можна було вивезти за кордон, вона має бути чипована, щеплена проти сказу не раніше ніж за 30 днів до виїзду, мати паспорт Європейського зразка, довідку про стан здоров'я, видану за 5 днів до виїзду і тест на антитіла.

"Взагалі увесь цей процес займає 4 місяці. Чипуєтеся, потім вакцинуєтеся. Це можна зробити в один день. Чекаєте місяць, поки виробляються антитіла. Після цього потрібно здати кров на титр антитіл і ще 3 місяці карантину. Тобто виїжджати не можна", - каже лікарка-терапевтка ветеринарної клініки Валентина Афанасьєва.

Чипування, щеплення і паспорт обійдуться власникам тварини в півтори-дві тисячі гривень. І ще від двох до чотирьох тисяч коштує тест на антитіла. Але його вимагають не всюди.

Наприклад, Польща з 25 липня дозволить перетинати кордон без довідки та тесту. Саме так свою поїздку планує Анна з сином. Вони вже в березні виїжджали до Хорватії. Через 2 з половиною місяці повернулися до України. Але восени, найпевніше, знову доведеться їхати за кордон. Паспорт тваринам видають лише в державних клініках.

"Чипувати і щепити можна в любій ліцензованій клініці, і в приватній теж. Тільки документ отримати в державній - це вже державою узгоджений паспорт з Євросоюзом, з усіма країнами", - кажуть фахівці.

Власниця трійки лабрадорів від себе радить узяти ще на перший час корм, воду й улюблену іграшку. Хто знає - скільки часу займе дорога і якою вона буде для тварин.

Нагадаємо, пес Патрон потішив підписників своїм новим фото. Він сидить на руках у свого колеги, висолопивши язика, який забруднив у землю під час того, як шукав міни. Патрон, хоч і притомився через спеку, але має щасливий вигляд.

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