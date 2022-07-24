В Краснодарі місцеві мешканці продають крадені в Україні херсонські кавуни (фото)

В російському Краснодарі продають крадені в Україні херсонські кавуни. Росіяни цього не соромляться та буквально їх індексують.
В Краснодарі, що в Росії, місцеві мешканці продають крадені в Україні херсонські кавуни. Одна ягода обійдеться охочим у 25 рублів - майже 16 гривен.
Про це пише російський телеграм-канал SOTA.
Як зазначається, на одному з місцевих ринків в Краснодарі рашисти продають незаконно вивезені з тимчасово окупованого РФ Херсону кавуни.
"У Краснодарі торгують трофейними кавунами з Херсону: вони з'явилися на базарі в мікрорайоні "Містечко імені Жукова", де живуть переважно відставні військовослужбовці", - пише телеграм-канал.
Крім того, кавуни "маркеровані" Z-свастикою, яка у всьому цивілізованому світі вважається забороненою.
Нагадаємо, що Лавров побідкався, що Україна не хоче домовлятись з Росією та планує перемогти у війні.
Читайте також:
- Пішла з дому після сварки з чоловіком: на Прикарпатті поліцейські розшукують матір із сином
- Деокупація Херсона від окупантів дозволить Україні просунутися у питанні щодо вступу до НАТО - Фейгін
- У Мелітополі лікарі відмовляються від зарплати в рублях - мер