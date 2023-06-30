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В Києві спалахнула масштабна пожежа: що горіло біля метро (фото)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
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Час на прочитання
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В Києві спалахнула масштабна пожежа: що горіло біля метро (фото)

Полум’я спалахнуло неподалік від станції метро "Лівобережна"

Рятувальники вже ліквідували пожежу у Дніпровському районі.

У Києві спалахнула пожежа на лівому березі столиці. Чорний дим у небі було видно за декілька кілометрів від місця загорання. Людей стурбувало, що пожежа виникла поруч з лінією метро.

Як розповіли сайту ТСН.ua в ДСНС Києва, полум’я спалахнуло на вулиці Нестайка, 8 недалеко від станції метро "Лівобережна".

"Спалахнуло сміття. Площа пожежі складала понад 30 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують займання", - розповіли в ДСНС Києва. 

Наразі рятувальники загасили пожежу у Дніпровському районі.

Жертв та постраждалих немає.

Причини займання будуть встановлювати правоохоронці.

Виявилось, що це горіло сміття / © Управління ДСНС Києва
Виявилось, що це горіло сміття / Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, у Києві ввечері 30 червня пролунав потужний вибух. Повітряну тривогу не оголошували. У соцмережах містяни пишуть, що у деяких будинках зникло світло.

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Дата публікації
Перегляди
1900
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