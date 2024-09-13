В Україні почало працювати важливе секретне підприємство: що там виготовляють

Окрім українських АЕС, ці деталі також потрібні і у Європі.

Поки світ зволікає із санкціями на єдину технологічну галузь країни-агресорки, в "Енергоатомі" вигадали як позбутися цієї залежності. Унікальними детялями для ремонтів енергоблоків передусім забезпечуємо себе самі і готові запропонувати їх на експорт.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Прокоф'євої.

"Місце, де ми були суворо засекречено. Журналістів сюди пустили вперше за однієї умови - не розголошувати місцезнаходження цього об’єкту. Адже тут виробляються такі деталі, які допоможуть нам остаточно розірвати зв’язок з ворожою Росією в атомній галузі", - каже журналістка ТСН.

Техніка і люди зосереджені на тому, щоб якнайшвидше випустити унікальні запчастини для ремонту атомних станцій.

"Головне завдання - не полегшити роботу, а випустити необхідні деталі для безпечної експлуатації атомних станцій", - каже Григорій Городнер, керівник підприємства.

В Україні виготовляють унікальні запчастини для ремонту атомних станцій.

Те, наскілька важливі атомні електростанції - цього літа відчули ми усі. Енергетичний терор росіян скоротив українську генерацію вдвічі за необхідне. А коли атомні блоки пішли в плановий ремонт - дефіцит електроенергії відчули усі. Багатогодинні відключення світла в нестерпну спеку, вимушені підйоми на високі поверхи, відсутність води і підрахунок днів коли ж той чи інший енергоблок вийдуть з ремонту. Але що в цей момент відбувалося на самих АЕС

"Це - машинна зала однієї з атомних електростанцій України. І тут на повну кипить ремонт велетенського обладнання, яке генерує для нас світло. Ця турбіна перевищує зріст людини у кілька разів. Щоби вона безвідмовно працювала взимку - влітку її ледве не вручну перебирають фахівці", - зауважує кореспондентка ТСН.

Щось подібне відбувається з кожною деталлю атомного енергоблоку - від найменшого гвинтика в турбіні до кришки реактора, що має унікальне покриття завтовшки людської волосини.

Робота на підприємстві

Для енергетиків це звична робота, яку вони виконують планово від початку весни і до кінця літа. Втім, щоб вона була можливою - потрібні запчастини. Подекуди - унікальні. Петро Котін, президент "Енергоатому" переконує, цьогоріч компанії вдалося зробити ще один крок подалі від Росії.

"Це наш відокремлений підрозділ і він фактично виробляє ті запасні частини, які нам потрібні для роботи наших енергоблоків і які ми раніше постачали з РФ. Це унікальне обладнання, воно виробляється в світі Росією і тільки нашим підрозділом", - каже Петро Котін.

Ці унікальні запчастини використовуються лише на двох українських енергоблоках. Обидва знаходяться на Рівненській АЕС і мають одну особливість - вони менші за потужністю, ніж решта енергоблоків. Утім, нині, коли країні катастрофічно не вистачає світла - кожен мегават важливий. Щоби видавати їх в систему безперебійно - без цих важливих деталей не обійтися.

Але є в цьому ще один сенс. Окрім українських АЕС, ці деталі також потрібні і у Європі. Нині там працює 16 енергоблоків, сконструйованіих за радянськими технологіями. І паливо, і запчастини до них постачаює ворожий "росатом", який досі не зачепили жодні санкції. І поки світ зволікає, "Енергоатом" готовий запропонувати альтернативу - деталі з цього обладнання можуть йти на експорт. Бо тільки так світ може позбутися російського ядерного ярма.

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