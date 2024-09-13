Залякування Путіна про війну з НАТО: як американські посадовці відреагували на заяви кремлівського диктатора

Слова Путіна викликали гнівну реакцію у Вашингтоні, де офіційні особи звинуватили його у брязканні шаблями з метою відлякати країни НАТО від підтримки України.

Американські посадовці та законодавці відповіли кремлівському диктатору Володимиру Путіну після того, як російський лідер заявив, що потенційне зняття обмежень НАТО для України на завдавання ударів по Росії на великій відстані означатиме, що країни НАТО "перебувають у стані війни" з Росією.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

"Це означатиме, що країни НАТО – Сполучені Штати та європейські країни – перебувають у стані війни з Росією, – сказав Путін російським журналістам у четвер. – А якщо це так, то маючи на увазі зміну суті конфлікту, ми будемо ухвалювати відповідні рішення у відповідь на ті загрози, які будуть нам висуватися".

Ці слова викликали гнівну реакцію у Вашингтоні, де офіційні особи звинуватили Путіна в брязканні шаблями з метою відлякати країни НАТО від підтримки України.

Сенатор Джим Ріш, провідний член сенатського комітету з закордонних справ, заявив в інтерв'ю The Guardian, що Україна повинна мати дозвіл на завдавання ударів по цілях вглибині Росії, включно з активними російськими бомбардувальниками, які запускають ракети по українських містах.

"Останні погрози Путіна про пряму конфронтацію з НАТО – це просто спроба змусити Захід відмовитися від підтримки України, – сказав Ріш. – Він знає, що удари на великі відстані з України завдадуть значної шкоди його військовим зусиллям. Кілька російських ракет впали на території НАТО, і НАТО не пішло на ескалацію".

"Україна повинна мати можливість захищати себе, і крапка, – продовжив він. – Якщо це означає завдавання удару по російському бомбардувальнику, який запускає ракети по українському цивільному населенню з російського повітряного простору, то Україна повинна мати можливість зробити цей постріл".

Виступаючи перед журналістами у п'ятницю, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що, найімовірніше, не буде оголошено про зняття обмежень на використання Україною ракет, що постачаються Великою Британією і Францією в Україні.

Але водночас він сказав, що США та їхні союзники по НАТО мають "свій власний розрахунок щодо того, що ми вирішимо надати Україні".

"Я ніколи не говорив, що ми не сприймаємо погрози пана Путіна серйозно, – сказав Кірбі. – Коли він починає розмахувати ядерним мечем, наприклад, так, ми сприймаємо це серйозно. Ми постійно стежимо за цим. Очевидно, що він довів свою здатність до агресії. Він, очевидно, довів свою здатність до ескалації... Але це не те, чого ми не чули раніше. Тож ми беремо це до відома. Ми маємо це на увазі".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з очільниками дипломатії США та Великої Британії в середу він виклав їм дуже "пряме та детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

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