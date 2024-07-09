В Україні запрацює канадська компанія, яка виробляє броньовики для фронту: що відомо

Канадська компанія, яка виробляє броньовані автомобілі, планує розгорнути своє виробництво в Україні. Поки що подробиць не розкривають. Проте заявляють, що домовленості вже на фінальній стадії. І чекати на закінчення війни, щоби розгорнути виробництво, не будуть.

Поки ж, у Канаді збирати панцерники допомагають українці. На виробництві побувала кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська.

Пан Олександр крутить гайки на башті майбутнього броньовика у Канаді. На цьому підприємстві 69-річний Олександр працює майже рік. За два дні до початку повномасштабного вторгнення він купив квитки на літак до Канади. Мав летіти у гості до родичів, а залишився аж дотепер. Влаштувався на роботу за спеціальністю. І радіє, що таким чином робить свій внесок у боротьбу з російськими окупантами.

На цьому підприємстві півтисячі працівників - середи них 200 українців. Компанія дає роботу нашим біженцям.

Володимир тут працює зварювальником. Український пенсіонер приїхав у Канаду за рік до початку вторгнення в гості до родичів, а коли почались активні бойові дії - забрав сюди доньку та онуку з Миколаєва. Та попри це ще має надію повернутись.

"Ось ці машини незабаром будуть в Україні. Це канадське підприємство де виробляють три типи броньованих автомобілів. Працюють цілодобово і щодоби можуть виробляти до 9 машин. Ось це - "Сенатор", броньований автомобіль. До 10 тон вагою. І незабаром на ньому будуть їздити наші хлопці і дівчата на передовій. Як ті, які там вже використовують", - зауважує Алла Хоцянівська.

Роман Шимонов, гендиректор підприємства, каже, "Сенатор" може витримати збоку - вибух 25 кілограмів тротилу та під колесами - восьми.

"У нас вже був не один випадок, коли наші автомобілі попадали на міну, яка була максимальної потужності для цієї машини. І всі люди виживали і для нас це найважливіше", - каже він.

Переміщення особового складу та обладнання, здійснення медичної евакуації - автомобілі пристосовані та сертифіковані за стандартами НАТО, та виробник підлаштував броньовик і під українські реалії.

Працівник компанії "Roshel"

"Це турель, наша механічна турель відрізняється від інших тим, що вона універсальна. Оскільки в Україні є різні типи озброєння, як радянського зразка, так і натівське. Ми зробили турель, яка може працювати під всі види озброєння", - каже генеральний директор канадської компанії "Roshel" Роман Шимонов.

В Україну доправили вже понад тисячу сто таких броньованих машин. Вартість однієї стартує від кількох сотень тисяч доларів.

Українці в Канаді збирають броневики для передової! Скоро відкриють завод в Україні!

Сам Роман багато років служив в ізраїльській армії, до Канади переїхав 12 років тому. І зараз всіляко підтримує Україну. Каже, розуміє, наскільки нам потрібна зброя та техніка. Тож аби спростити доставку в Україну бронемашин та зменшити собівартість таке ж виробництво планує розгорнути і на території України.

"Ми вже на фінальній стадії, і все що ви бачите зараз тут, незабаром буде вироблятись в Україні. Ми будемо раді скоро повідомити про першу партію автомобілів, які були зроблені в Україні", - каже генеральний директор канадської компанії "Roshel".

Компанія "Roshel"

Чимало українців, які працюють тут, сподіваються, що зможуть продовжити працювати, але вже на виробництві в Україні.

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