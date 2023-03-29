Велике виселення УПЦ МП з Лаври: частина ченців несподівано перейшла до ПЦУ

Митрополит Епіфаній прийняв ченців під свою опіку і навіть призначив в. о. намісника Лаври.

Речі зібрали і навіть частину вивезли, але піти ніяк не наважуються. Духівництво московського патріархату 29 березня до опівночі має остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору про оренду в них було 20 днів на виселення.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Лаврі зібралося кількасот прихильників московської церкви в Україні на останню молитву. Також прийшли десятки журналістів, щоб зафільмувати цю історичну мить.

Натомість, ближче до вечора сталася неординарна подія – частина братії монастиря вирішила перейти до Православної церкви України. Митрополит Київський та всієї України Епіфаній прийняв ченців під свою опіку і навіть призначив виконувача обов'язків намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної церкви України. Ним став архімандрит Авраамій. Він закликав приєднатися до братії й інших монахів.

"Жодного документу, який би зобов’язував нас залишити монастир, сьогодні не існує. Є документи, які говорять, що начебто може 29 числа закінчуватися договір, але не написано, що він закінчився. Ну і крім того, ви ж доросла людина і прекркасно знаєте, що всі правові відносини, якщо є якісь питання, вони вирішуються в судовому порядку", – розповів митрополит УПЦ МП Климент.

"І совість моя, і мій обов’язок Лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом. У тому, що відбувається, я бачу дію промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано томос про автокефалію, яка має визнання вселенського Патріарха і помісних церков", – заявив в. о. намісника Лаври у складі ПЦУ, архімандрит Авраамій.

Нагадаємо, від 30 березня розпочне роботу комісія Мінкультури, яка займатиметься процесом приймання об'єктів Лаври на баланс держави. Таких є 79, розповів заступник гендиректора заповідника Києво-Печерська Лавра Костянтин Крайній. Він запевнив, що всі мощі святих – на місці.

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