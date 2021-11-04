Недешеве задоволення: вперше в Україні дизайнерка зробила 33 професійні костюми для балету

Балетні костюми оновлюються не так часто, тому що задоволення це не з дешевих: одна пачка коштує близько 500-700 євро.

Вперше в Україні дизайнерка, що робить фешн колекції, пошила професійні костюми для всієї балетної труппи. Траплялися випадки, коли дизайнери вже шили модні речі для виступу, але лише для солістів. Цього разу всі 33 костюми для постановки "Жизель" зроблені з дорогих тканині і осучаснені. В речах першими виступили Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим.

Про це йдеться 3 листопада у сюжеті ТСН.19:30.

Перед виступом артисти вийшли на подіум, щоб похизуватися своїми дизайнерськими пачками. Балетні костюми оновлюються не так часто, тому що задоволення це не з дешевих: одна пачка коштує близько 500-700 євро.

Артисти балету Катерина Кухар і Олександр Стоянов дуже задоволені новим вбранням. Фешн дизайнерка сама запропонувала пошити і подарувати костюми цілій труппі.

Львів'янка Мальва Вербицька шиє речі для повсякденного життя. Каже, що мріяла зробити щось масштабне і ось отримала шанс. Але зробити це виявилося не так легко.

"Ми розпочали свою роботу на основі суконь, яким по 20 років. Все повністю розбирали, розшивали, конструктор вивчали, як все це можна осучаснити, облегшити", — розповідає дизайнерка.

Новини України: дизайнерка зробила 33 професійні костюми для балетної трупи

Ніхто не може шити балетні костюми, крім вузьких фахівців. У нових вбраннях актори танцюють фантастичну драму "Жизель".

Героїню постанови сільську дівчину "Жизель" обдурив граф, що переодягався в селянина. Пара закохалася. Втім коли виявилося, що чоловік зі знатного роду і в нього вже є наречена, згорьована Жизель помирає. І перетворюється на одну з Віліс — так називали духів померлих до весілля дівчат, які затанцьовують чоловіків, що прийшли на кладовище, до смерті.

Артисти зізнаються, що у полегшених костюмах танцювати комфортніше. Але глядачі все одно розуміють, що балет — це важка праця, не залежно від костюмів.

Донька телеведучої Валентини Хамайко після першого походу в театр, почала займатися балетом

"Вона настільки надихнулася, що під час вистави мені було трошки смішно. Вони витягнулася і пішла повторювати рухи, які бачила на сцені", — розповідає Хамайко.

А нині, після побачених костюмів, дівчинка ледве стримувалася, щоби не вибігти на сцену.

Нагадаємо, що у Києві минув п'ятий ювілейний Junior Fashion Week.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання