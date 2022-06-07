Вступ-2022: закінчується термін для підтвердження участі у мультипредметному тесті

Включно до вівторка, 7 червня, вступники до вишів мають час, щоб підтвердити свою участь у національному мультипредметному тесті.

Абітурієнти, які цього не зроблять, в основній сесії взяти участі не зможуть. Натомість матимуть змогу скласти тест під час додаткової. Крім того, буде і третя спеціальна сесія, яка відбудеться восени.

Докладніше про цьогорічне тестування - у матеріалі ТСН.

Цього року узяти участь у тестуванні зможуть і тисячі українських абітурієнтів, які через війну опинилися за кордоном. Через те, що війна розпорошила випускників по всьому світу, екзаменаційні центри для них оперативно відкривають за кордоном. Уже 23 країни підтвердили, що готові допомогти з проведенням тестування. Так, екзаменаційні центри для українських випускників будуть у понад 40 містах європи. Втім, цей перелік буде збільшуватися

Тестування в усіх країнах відбуватиметься одночасно з українськими абітурієнтами. "Тобто для когось це буде 9 години, а у когось - 8. Але це буде одночасно з Україною. Ми передбачаємо, що переважна більшість тестування будуть проходити у дві зміни. Перша починатиметься о 10:00, друга - 15:00 за українським часом", - каже заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Часу зовсім мало: випускники мають підтвердити участь у вступному тесті до 7 червня

Через війну традиційне ЗНО замінили на національний мультипредметний тест. Це комп'ютерний онлайн-тест складатиметься з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку. Їх виконати слід за 120 хвилин.

До слова, випускники шкіл, що опинилися в окупації, якщо не зможуть взяти участь в основній сесії тестування, то для них буде ще додаткова і спеціальна.

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