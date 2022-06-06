Програма НУШ у дистанційній школі «Оптіма»: сучасні новинки для першокласників

Перший клас – хвилюючий та відповідальний. Діти змінюють свою діяльність, батьки допомагають малечі адаптуватися до нових умов. Стандарти Нової української школи максимально сприяють комфортному адаптивному періоду.

Початок шкільного навчання найбільш спокійно відбувається в дистанційній школі – дитина залишається у звичному середовищі, м’яко і поступово входить в освітній процес. Знають, як зацікавити дітей до освіти в «Оптімі» – першій та найбільшій дистанційній школі України.

Програма НУШ для першачків

Існують дві програми НУШ між якими кожна школа робить вибір. В «Оптімі» – це програма НУШ-1, розроблена робочою групою під керівництвом Олександри Савченко.

Ця програма першочергово спрямована на розвиток особистості дитини, розвитку її ключових компетенцій з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей. Вона якнайкраще відповідає концепції педагогічної діяльності школи «Оптіма» і її чудово сприймають учні початкових класів.

У першому класі найважливішим є формування базових вмінь – читання, письма, малювання, різноманітної творчої діяльності. Саме на це спрямовані інноваційні уроки «Оптіми».

Унікальні уроки «Оптіми» для 1 класу

Уроки у вигляді яскравих інтерактивних мультфільмів спрямовані на створення психологічного комфорту, безпечного середовища, цікавої пізнавальної діяльності. Це зроблено для того, щоб максимально м’яко навчити дитину вчитися і напрацювати прості й зрозумілі алгоритми повсякденного шкільного життя.

Для відвідування таких уроків не потрібні важкі портфелі, підручники або додаткове приладдя – тільки комп’ютер або ноутбук і доступ до інтернету.

Новітні анімовані уроки створювались з любов’ю, глибоким розумінням психології молодших школярів і разом з тим враховують всі рекомендації Міністерства освіти України й послідовно слідують програмі НУШ-1.

Першачкам буде легко навчитися писати, читати, рахувати, правильно сидіти за столом і тримати ручку: адже детальному поясненню приділяється велика увага! Дикторська озвучка ілюструється анімаціями, відео та аудіо елементами. Для виконання завдань у зошиті або усно в уроках передбачені паузи. Вони також дають дитячим очам необхідний відпочинок від монітора і забезпечують зміну діяльності, яка дуже потрібна маленьким непосидькам!

Такі уроки не мають аналогів ні в Україні, ні у світі. Кожен може переконатися у цьому, зареєструвавшись на безплатний демодоступ строком на 7 днів. Консультацію з будь-яких питань можна отримати за телефонами: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.