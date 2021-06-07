Як перевірити золото: лайфхак від кандидата хімічних наук

Спеціаліст показав найкращий з можливих методів для очищення будь-яких металевих виробів.
Гліб Репич, кандидат хімічних наук, викладач у дистанційній школі, завітав до ТСН. У студії показали, як зрозуміти, що у вас справжнє золото, а не підробка. І чи справді перепад напруги загрожує чимось прикрасам.
Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.
"Перепад напруги ніяким чином не пошкодить золоті прикраси. Є один метод, яким можна 100% в домашніх умовах відрізнити золото від підробки. Вам знадобиться йод. Необхідно нанести краплину йоду на виріб і почекати хвилину", - зазначив науковець.
Далі (через 1 хвилину) необхідно змити настоянку звичайною водою. Якщо на виробі утворюється шар чорного нальоту, що 100% свідчить про те, що це справжнє золото. Саме цей метал дуже легко реагує з йодом.
Після перевірки - почистити прикраси. Для цього необхідні сода та окріп, які потрібно змішати у зручній скляній ємності. Далі потрібно взяти шматок фольги і помістити на дно склянки. Туди ж кладемо золотий виріб. Взагалі цей метод - найкращий з можливих для очищення будь-яких металевих виробів. Через декілька хвилин потрібно дістати прикрасу та відполірувати тканиною.
Нагадаємо, науковці розказали, які фрукти та овочі сприяють поліпшенню сну. Якщо у вас періодично виникають проблеми зі сном, не варто відразу бігти до аптеки за снодійним.