Як перевірити золото: лайфхак від кандидата хімічних наук

Спеціаліст показав найкращий з можливих методів для очищення будь-яких металевих виробів.

Гліб Репич, кандидат хімічних наук, викладач у дистанційній школі, завітав до ТСН. У студії показали, як зрозуміти, що у вас справжнє золото, а не підробка. І чи справді перепад напруги загрожує чимось прикрасам.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

"Перепад напруги ніяким чином не пошкодить золоті прикраси. Є один метод, яким можна 100% в домашніх умовах відрізнити золото від підробки. Вам знадобиться йод. Необхідно нанести краплину йоду на виріб і почекати хвилину", - зазначив науковець.

Далі (через 1 хвилину) необхідно змити настоянку звичайною водою. Якщо на виробі утворюється шар чорного нальоту, що 100% свідчить про те, що це справжнє золото. Саме цей метал дуже легко реагує з йодом.

Після перевірки - почистити прикраси. Для цього необхідні сода та окріп, які потрібно змішати у зручній скляній ємності. Далі потрібно взяти шматок фольги і помістити на дно склянки. Туди ж кладемо золотий виріб. Взагалі цей метод - найкращий з можливих для очищення будь-яких металевих виробів. Через декілька хвилин потрібно дістати прикрасу та відполірувати тканиною.

Новини України: у студії ТСН кандидат хімічних наук показав, як перевірити золото

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