Как проверить золото: лайфхак от кандидата химических наук

Специалист показал лучший из возможных методов для очистки любых металлических изделий.

Глеб Репич, кандидат химических наук, преподаватель в дистанционной школе, посетил ТСН. В студии показали, как понять, что у вас настоящее золото, а не подделка. И действительно ли перепад напряжения грозит чем-то украшениям.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

"Перепад напряжения никоим образом не повредит золотые украшения. Есть один метод, которым можно 100% в домашних условиях отличить золото от подделки. Вам понадобится йод. Необходимо нанести каплю йода на изделие и подождать минуту", — отметил ученый.

Далее (через 1 минуту) необходимо смыть настойку обычной водой. Если на изделии образуется слой черного налета, это 100% свидетельствует о том, что это настоящее золото. Именно этот металл очень легко реагирует с йодом.

После проверки — почистить украшения. Для этого необходимы сода и кипяток, которые нужно смешать в удобной стеклянной емкости. Далее нужно взять кусок фольги и поместить на дно стакана. Туда же кладем золотое изделие. Вообще этот метод — лучший из возможных для очистки любых металлических изделий. Через несколько минут нужно достать украшение и отполировать тканью.

Новости Украины: в студии ТСН кандидат химических наук показал, как проверить золото

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