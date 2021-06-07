Как проверить золото: лайфхак от кандидата химических наук

Специалист показал лучший из возможных методов для очистки любых металлических изделий.
Глеб Репич, кандидат химических наук, преподаватель в дистанционной школе, посетил ТСН. В студии показали, как понять, что у вас настоящее золото, а не подделка. И действительно ли перепад напряжения грозит чем-то украшениям.
Более подробно — в материале ТСН.19:30.
"Перепад напряжения никоим образом не повредит золотые украшения. Есть один метод, которым можно 100% в домашних условиях отличить золото от подделки. Вам понадобится йод. Необходимо нанести каплю йода на изделие и подождать минуту", — отметил ученый.
Далее (через 1 минуту) необходимо смыть настойку обычной водой. Если на изделии образуется слой черного налета, это 100% свидетельствует о том, что это настоящее золото. Именно этот металл очень легко реагирует с йодом.
После проверки — почистить украшения. Для этого необходимы сода и кипяток, которые нужно смешать в удобной стеклянной емкости. Далее нужно взять кусок фольги и поместить на дно стакана. Туда же кладем золотое изделие. Вообще этот метод — лучший из возможных для очистки любых металлических изделий. Через несколько минут нужно достать украшение и отполировать тканью.
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