Яких військових КНДР відрядила на допомогу Путіну і на що вони здатні: експерт розповів

На війну проти України збираються не звичайні солдати.

Судячи з відомостей, які оприлюднила південнокорейська розвідка, на фронт із КНДР збираються аж ніяк не звичайні солдати, а елітні спецназівці-штурмовики з Сил спеціальних операцій.

Про це в інтерв’ю TSN.ua розповів лектор Унівеситету Корьо з Сеула, фахівець з вивчення Північної Кореї Федір Тертицький.

“Середній північнокорейський солдат, тобто простий якийсь молодший сержант у піхотній роті – у них їх доволі мало. Тому що життя його доволі печальне, багато в чому складається з вивчення робіт вождя під керівництвом політрука, допомоги колгоспу та трудової мобілізації”, – каже Федір Тертицький.

Втім, на війну проти України, за його словам, збираються не звичайні солдати.

Фахівець з вивчення Північної Кореї Федір Тертицький

“А елітні спецназівці-штурмовики з того, що раніше в Північній Кореї називалося легкою піхотою, а потім Силами спеціальних операцій. Ці люди зазвичай і добре нагодовані, і доволі натреновані. Але бойовими діями північнокорейські окремі формування не займалися від 1953 року, коли закінчилася Корейська війна”, – розповів Федір Тертицький.

Раніше Північна Корея відправляла за кордон старших офіцерів, каже експерт.

“Причому старших офіцерів, зазвичай від підполковника і вище. Всі ці люди отримували особисте схвалення вождя або його спадкоємця на виїзд за кордон. Оскільки за кордон дуже небезпечно відправляти солдатів, особливо офіцерів, бо вони можуть набратися “неправильних” ідей, після чого вони можуть захотіти повернути зброю проти вождя, чого вождь хоче найменше всього на світі”, – каже Федір Тертицький.

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