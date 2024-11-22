Астрологічний прогноз на 22 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для активних дій, проте сьогодні можна – і потрібно – планувати майбутні справи. Від прийняття серйозних рішень краще відмовитись – вони можуть призвести до серйозної помилки.

Символ дня:

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: бурштин, синій агат.

За якусь частину тіла відповідає: хребет, криж.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, найчастіше бувають тривалими та важкими, тому не можна займатися самолікуванням – необхідно негайно звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна не відмовляти собі у їжі, але продукти тваринного походження краще замінити рослинними.

Стрижка дня: стригтись у цей день небажано.

Магія та містика дня: треба читати духовну, філософську та езотеричну літературу – у ній можна буде знайти відповіді на важливі питання.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть у собі підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна розкривати чужі секрети та таємниці: жодна мета не виправдає таких засобів її досягнення.

Цитата дня: "Мрії — це характеристики нашої особистості"(Генрі Девід Торо).

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