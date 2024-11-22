Астрологический прогноз на 22 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не подходит для активных действий, зато сегодня можно – и нужно – планировать будущие дела. От принятия серьезных решений лучше отказаться – они могут привести к серьезной ошибке.
Символ дня: карты Таро.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: янтарь, голубой агат.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чаще всего бывают продолжительными и тяжелыми, поэтому нельзя заниматься самолечением – необходимо немедленно обратиться к врачу.
Питание дня: можно не отказывать себе в пище, но продукты животного происхождения лучше заменить растительными.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Магия и мистика дня: нужно читать духовную, философскую и эзотерическую литературу – в ней можно будет найти ответы на важные вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя раскрывать чужие секреты и тайны: ни одна цель не оправдает такие средства ее достижения.
Цитата дня: "Мечты – это характеристики нашей личности" (Генри Дэвид Торо).
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