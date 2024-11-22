У Сумах унаслідок ворожого удару загинули люди

Під ранок 22 листопада 2024 року у Сумах пролунали звуки вибухів.

Про це повідомили моніторингові канали.

Пізніше стало відомо, що сьогодні у Сумах загинула людина через російський удар, повідомив в.о міського голови Артем Кобзар, - інформує Суспільне.

На місці, де пролунав другий вибух, у Сумах також загинула людина.

Нині у Сумах чути звуки вибухів, за інформацією влади, працює ППО.

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Нагадаємо, днями росіяни вдарили балістикою по Сумщині. 9 листопада армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Там відбулося влучання балістичною ракетою.

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