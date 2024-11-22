В Сумах в результате вражеского удара погибли люди

Под утро 22 ноября 2024 года в Сумах раздались звуки взрывов.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Позже стало известно, что сегодня в Сумах погиб человек из-за российского удара, сообщил и.о. мэра Артем Кобзарь, — информирует Общественное.

На месте, где раздался второй взрыв, в Сумах погиб человек.

Сейчас в Сумах слышны звуки взрывов, по информации властей, работает ПВО.

"Сегодня, 22 ноября враг нанес удар по жилому микрорайону Сум, применив БпЛА типа "Шахед". Предварительно, есть пострадавшие. Людям оказывается необходимая помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Последствия атаки россиян уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной !", - заявили в Сумской областной военной администрации.

Также читайте В Сумской области прогремели 23 взрыва

Напомним, на днях россияне ударили баллистикой по Сумщине. 9 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества. Там произошло попадание баллистической ракеты.

Читайте также: