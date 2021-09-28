З вікон летіли посуд і техніка: у передмісті Одеси підлітки розгромили орендований будинок

З вікон летіли посуд і техніка: у передмісті Одеси підлітки розгромили орендований будинок

Компанія влаштувала вечірку.

Орендували під вечірку приватний будинок і влаштували у ньому погром. Так у передмісті Одеси погуляли підлітки. Компанія трощила меблі в орендованому житлі, знімала це на відео і викладала у соцмережі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 вересня.

Також читайте Усе село живе у страху: в Тернопільській області двоє братів побили дитину та розгромили дім сусіда

Власницю будинку викликали сусіди, коли побачили, як з вікон летять картини, посуд та побутова техніка. Коли господарка приїхала до свого будинку, більшість з них втікли.

Однак поліція неповнолітніх хуліганів ідентифікувала. За їхні дії відповідатимуть батьки, на них чекають адміністративні протоколи і суд.

Власниця будинку наразі проводить експертизу, аби порахувати збитки, і хоче позиватися проти батьків підлітків.

Новини України: у передмісті Одеси підлітки розгромили орендований приватний будинок

Нагадаємо, у Києві молодь орендує квартири, влаштовує там погроми і викладає у Мережу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання