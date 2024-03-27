41-річна Енн Гетевей вперше зізналася, що втратила дитину

Голлівудська акторка Енн Гетевей вперше зізналася, що пережила викидень.

Знаменитість для Vanity Fair поділилася, що болісний досвід їй довелося пережити 2015 року, коли вона грала жінку-пілотесу в одній із бродвейських вистав. Для акторки це була перша вагітність, яка, на жаль, закінчилася втратою дитини.

"Вперше (народити дитину – прим. ред.) мені не вдалося", – поділилася Гетевей.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Акторка каже, що приховувала свій викидень і не хотіла, щоб про це хтось знав. Утім, Енн складно було це тримати в собі, особливо коли на сцені доводилося вдавати, ніби нічого не сталося, хоча їй тоді було неабияк боляче. Тож згодом, коли до знаменитості прийшли друзі, вона розповіла їм про втрату дитини.

"Це було занадто тяжко – тримати це в собі, особливо коли я була на сцені і вдавала, що все добре", – зізналася акторка.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Зазначимо, нині Енн Гетевей виховує двох синів – 8-річного Джонатана та 4-річного Джека. Дітей акторка народила від ювеліра Адама Шульмана, за якого вийшла заміж у вересні 2012 року. Знаменитість ділиться, що чоловік і діти неабияк її змінили. Зокрема, вона стала м'якішою, хоча раніше була переконана, що треба бути суворою, особливо стосовно себе, якщо бажаєш досягти успіху.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Раміна Есхакзай зізналася, чому не наважується народити. Також знаменитість відповіла, чи готова всиновити дитину.

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