43-річна Ніколь Шерзінгер показала своє виснажливе тренування

Артистка продемонструвала, як підтримує розкішну фізичну форму.

Відома американська співачка та солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер викликає захоплення у мільйонів жінок та чоловіків своєю фігурою.

Задля красивих форм 43-річна виконавиця займається спортом та багато працює у спортзалі. У своєму Instagram зірка вирішила показати фанатам, як тренується. Ніколь оприлюднила відео, де в обтислому костюмі виконує різні вправи.

У коментарях фанати похвалили Шерзінгер за старання. Також юзери написали, що такі відео їх неабияк мотивують на заняття спортом.

Розкішна Ніколь!

Браво

Чудова робота

Ого! Ти молодець

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