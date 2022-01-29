43-річна Ніколь Шерзінгер показала своє виснажливе тренування

Артистка продемонструвала, як підтримує розкішну фізичну форму.
Відома американська співачка та солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер викликає захоплення у мільйонів жінок та чоловіків своєю фігурою.
Задля красивих форм 43-річна виконавиця займається спортом та багато працює у спортзалі. У своєму Instagram зірка вирішила показати фанатам, як тренується. Ніколь оприлюднила відео, де в обтислому костюмі виконує різні вправи.
У коментарях фанати похвалили Шерзінгер за старання. Також юзери написали, що такі відео їх неабияк мотивують на заняття спортом.
- Розкішна Ніколь!
- Браво
- Чудова робота
- Ого! Ти молодець
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