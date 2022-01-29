Камалія під крапельницею показала, як лікує ускладнення, викликані флуроною

Артистка перебуває в лікарні.

Відома співачка Камалія, яка близько трьох тижнів тому серйозно захворіла, показала, як лікується.

У своєму TikTok виконавиця опублікувала відео, на якому лежить на лікарняній кушетці під крапельницею. Як зазначила артистка, вона проходить посилену терапію при двосторонньому запаленні легень, фронтиті, гаймориті та синуситі. Ролик зірка доповнила своїм треком I'm Alive, що в перекладі означає "Я жива".

У коментарях прихильники побажали кумирці швидкого одужання: "Від щирого серця лише міцного здоров’я", "Одужання!", "Одужуйте, красуне".

Нагадаємо, декілька тижнів тому Камалія з родиною повернулася з Фінляндії, де проводила відпустку. Про погіршення стану здоров'я артистка розповіла всередині січня. У неї діагностували флурону – одночасне захворювання коронавірусом та грипом. Хвороба дала ускладнення.

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