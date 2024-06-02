48-річна співачка Sia народила первістка і показала малюка

Популярна австралійська співачка Sia народила первістка.

Виконавиця не є любителькою розповідати про особисте життя та ділитися якимись секретами. Утім, більш говіркими виявилися її друзі. Вони розсекретили, що 48-річна Sia народила первістка.

Співачка Sia народила первістка / Фото: instagram.com/thetonyabrewer

Ба більше, артистка разом із коханим та друзями організувала свято на честь народження дитини. Приятелі Sia поділилися кадрами зі святкування.

Співачка Sia народила первістка / Фото: instagram.com/thetonyabrewer

Загалом, подруга співачки, візажистка Тоні Брюер, в Instagram розсекретила, що вона народила хлопчика.

"Мама і син - не може бути більшого кохання", - підписала кадри Брюер.

Співачка Sia народила первістка / Фото: instagram.com/thetonyabrewer

Зазначимо, Sia веде доволі закритий спосіб життя. Про її особисте майже нічого не відомо. Тим не менш, деякі подробиці таки з'являються в Мережі. Зокрема, навесні минулого року виконавиця вийшла заміж за художника та продюсера Дена Бернарда. Також відомо, що співачка виховує двох дорослих синів, яких вона всиновила 2019 року. До речі, один із них вже встиг зробити Sia бабусею. Так, 2020 року в юнака народилося двоє дітей. Що ж стосується наймолодшого сина співачки, то не відомо, коли саме вона його народила. Sia взагалі не коментує поповнення в родині.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Іванна Онуфрійчук вперше стала мамою. У Швейцарії знаменитість народила хлопчика.

Читайте також: