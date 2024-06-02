ДТЕК скасувало екстрені відключення у Києві та областях

Екстрені відключення електроенергії скасовують у Києві, а також на Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині. Там повернуться до стабілізаційних графіків — вони триватимуть від 18:00 до 24:00.

Про це заявили у пресслужбі компанії ДТЕК.

Там зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, а енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої масованої атаки росіян.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК запроваджує екстрені відключення у Києві, столичному регіоні, а також в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення електроенергії сьогодні, 2 червня, діятимуть у всіх областях, окрім Волинської, Закарпатської та Львівської областей.

"Причина - важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об'єкти мережі системи передачі електроенергії. Енергоживлення об'єктів критичної енергоструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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