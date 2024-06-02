ДТЭК отменило экстренные отключения в Киеве и областях

Экстренные отключения электроэнергии отменяют в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях. Там вернутся к стабилизационным графикам — они продлятся с 18:00 до 24:00.

Об этом заявили в пресс-службе компании ДТЭК.

Там отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной, а энергетики продолжают ликвидировать последствия массовой атаки россиян.

Ранее сообщалось, что ДТЭК вводит экстренные отключения в Киеве, столичном регионе, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения электроэнергии сегодня, 2 июня, будут действовать во всех областях, кроме Волынской, Закарпатской и Львовской областей.

"Причина – тяжелая ситуация в энергосистеме в результате новой атаки россиян на объекты сети системы передачи электроэнергии. Энергопитание объектов критической энергоструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", — говорится в сообщении.

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