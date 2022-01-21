Адель схудла на 45 кг: фото співачки до і після

Адель схудла на 45 кг: фото співачки до і після

Пропонуємо подивитися, як змінилася зірка за 14 років.

Популярна британська співачка Адель своїми піснями підкорила весь світ.

Зараз же фанати шаленіють від "нової" зірки, оскільки вона схудла на 45 кілограмів. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, якою була знаменитість на початку кар'єри та як змінилася за 14 років.

Адель стала популярною 2008 року. Найпершим синглом виконавиці став трек Hometown Glory. Її зірка написала у 16 років та присвятила лондонському району Вест Норвуд, де Адель провела свої підліткові роки.

Тоді 19-річна виконавиця була з бровами-ниточками, яскраво фарбувала очі, носила руде волосся з чубчиком та мала пишні форми.

Адель 2008 року / Associated Press

Адель (2008 рік) / Associated Press

Того ж року Адель отримала нагороду "Прорив року" на церемонії Brit Awards в Лондоні. 2009-го зірка стала власницею перших статуеток "Греммі".

Адель (2009) / Associated Press

Адель 2009 року / Associated Press

З кожним роком популярність Адель та її музики стрімко росла. Її хіти били світові рекорди. Якщо завдяки першому альбому співачка стала відомою в Європі та Америці, то з виходом другої платівки її ім'я прогриміло на весь світ. А знаковим став трек Rolling In The Deep, який і досі лишається одним з найулюбленіших у фанатів.

З часом змінювався і стиль виконавиці. Зокрема, на червоному хіднику церемонії MTV Video Music Awards 2011 року вона позувала у чорній сукні із зачіскою у стилі 60-х. Тоді у ЗМІ писали, що у знаменитості свій унікальний стиль — мод-глем.

Адель (2011) / Associated Press

У цей час артистка почала зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком Саймоном Конеккі.

Експериментувала Адель і з кольором волосся. На церемонії "Греммі" 2012 року зірка вперше вийшла у світ зі світлими пасмами. До слова, білявкою артистці так сподобалося бути, що з цим кольором вона не розлучалася ще багато років. У цей період співачка також помітно схудла.

Адель 2012 року / Associated Press

Від лютого Адель не з'являлася на світських заходах. Тоді вона була вагітна первістком, якого народила 12 жовтня 2012-го. Перший вихід в світ після пологів зірка здійснила у січні 2013 року. Адель дещо набрала зайвих кіло.

Адель за три місяці після пологів / Associated Press

Адель / Associated Press

Адель / Associated Press

За декілька років знаменитість відчикрижила каре та зробила трендове омбре.

Адель 2016 року / Associated Press

Адель (2016) / Associated Press

2019 року артистка подала на розлучення з чоловіком.

Адель та Саймон Конеккі / Getty Images

Тоді співачка почала танути буквально на очах. Уже в жовтні зірка стала стрункішою на 20 кіло.

2019 рік / instagram.com/adele

Тоді називали дві причини такої кардинальної зміни зовнішності – важке розлучення з батьком її сина – Саймоном Конеккі та бажання зірки змінитися заради її сина. Втім, згодом стало відомо, що Адель почала худнути через проблеми з голосовими зв'язками – вона була вимушена змінити раціон та відмовитись від великої кількості зайвих калорій.

У травні 2020-го Адель опублікувала перший за рік допис та фото нової себе. На знімку зірку просто не впізнати. Від звичної пишнотілої красуні не лишилося й сліду. Артистка втратила ще 25 кілограмів.

Адель у травні 2020 року / instagram.com/adele

За декілька місяців знаменитість вперше показалася у купальнику та лосинах.

instagram.com/adele

Фанати були приголомшені таким перевтіленням кумирки. Та й сама виконавиця, схоже, у захопленні від свої форм. Адель стала більш розкутою та обирає спокусливі вбрання, які підкреслюють її стрункість.

Getty Images

instagram.com/adele

Адель / instagram.com/adele

instagram.com/adele

Зараз Адель щаслива у нових стосунках. Зірка зустрічається з американським спортивним агентом Річем Полом.

Адель та Річ Пол / instagram.com/adele

У жовтні минулого року знаменитість, після певного затишшя, повернулася до музичної індустрії. Зірка випустила перший кліп після феноменального схуднення на композицію Easy On Me. Цікаво, що прем'єрою кліпу артистка встановила світовий рекорд – його дивилися одночасно 300 тисяч юзерів, за сім годин у відео більше 11 мільйонів переглядів. А за 3 хвилини композиція очолила американський iTunes.

2021-го Адель випустила альбом "30".

Загалом, на рахунку знаменитості премія "Оскар", 15 статуеток "Греммі" та орден Британської імперії. Адель випустила понад 50 пісень та 4 альбома. Зірка свого часу зруйнувала стереотипи про ідеали зовнішності у світі шоубізнесу, а тепер шокує усіх своєю неймовірною зовнішністю.

Адель / instagram.com/adele

instagram.com/adele

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